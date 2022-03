Futures indikerer at det går mot en positiv start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det at til at Dow Jones vil åpne opp 1,1 prosent, at S&P 500 vil stige 0,8 prosent og at Nasdaq starter dagen med en oppgang på 0,5 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,07 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,0 prosent til 30,54.

«Investorene er utelukkende opptatt av krigen i Ukraina, som pågår for fullt. En eventuell våpenhvile vil ta bort mye av presset i finansmarkedene, gitt at viktige råvarer handles på nivåer som er skadelig for verdensøkonomien», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Onsdag er det nytt rentemøte i den amerikanske sentralbanken. Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken forventer at styringsrenten heves med 25 basispunkter. Deretter venter han at de nye rentesignalene til sentralbanken (dot plots) vil indikere ytterligere fire renteøkninger gjennom dette året.