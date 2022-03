DNB Markets: – Børsoppgang mandag til tross for resesjonsfrykt

At minste motstands vei for aksjemarkedet er oppover har vi blitt vant til de siste årene, men DNB-analytiker Ingvild Borgen mener likevel at mandagens oppgang på europeiske børser var vanskelig å forstå seg på.

«Krigen i Ukraina fortsetter, inflasjonsforventningene stiger, det samme gjør rentene», skriver Borgen Gjerde i en oppdatering tirsdag.

Økte renter

Samtidig minner hun om at rentekurven i USA (forskjellen mellom rentene på ti- og toårs statsobligasjoner) har nærmet seg invertering den siste tiden (høyere tiårs- enn toårsrenter), noe som historisk har blitt etterfulgt av en resesjon i amerikansk økonomi. Utsikter til høyere renter fra alle de store sentralbankene, er ikke positivt for aksjemarkedet, uansett hvordan man vrir og vender på det, er dommen fra DNB Markets.

Analytikeren mener den eneste gode forklaringen på at de store børsene i Europa steg med 1-2 prosent i løpet av mandagen er at energiprisene falt mye. Prisen på nordsjøolje med levering om en måned falt fra 112 dollar fatet til 102,5 dollar tirsdag morgen. Samtidig har prisen på gass i Europa falt fra 130 euro/mwt til 110,5 euro, noe som er en nedgang på nesten 50 prosent fra toppen i forrige uke.

USA/Kina

Ifølge Reuters advarte USAs sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan sin kinesiske motpart, Yang Jiechi, om konsekvensene som kan oppstå dersom Kina hjelper Russland i konflikten i Ukraina. DNB Markets mener frykten for en betydelig opptrapping av krigen, med Kina involvert, påvirket børsene i USA negativt mandag, der S&P 500 falt 0,7 prosent mens teknologitunge Nasdaq falt 2,0 prosent.

Den viktige 10-årsrenten har steget til 2,12, og er nå på det høyeste nivået på nesten tre år. Årsaken til det er høyere inflasjonsforventninger og høyere renteforventninger.

Tirsdag morgen faller børsene i Frankrike og Tyskland over to prosent mens London-børsen er ned rundt 1,5 prosent. Hovedindeksen på Oslo Børs faller 2,1 prosent til 1.174 poeng.