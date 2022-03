Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det at til at Dow Jones og S&P 500 vil falle 0,3 prosent mens Nasdaq starter dagen med en nedgang på 0,4 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,14 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 9,3 prosent til 27,05.

Onsdag kveld besluttet rentekomiteen i den amerikanske sentralbanken å sette opp renten fra 0 - 0,25 prosent til 0,25 - 0,5 prosent. Dette var i tråd med stort sett alles forventninger og første gang renten ble hevet siden 2018.

Chartet, som antyder den videre utviklingen, peker mot en rente på 1,9 prosent mot slutten av året og en rente på 2,8 prosent i 2023 og 2024. For å komme til 1,9 prosent må renten heves med 0,25 prosentpoeng seks ganger til i år.

«Fed er tydelig på hæla, noe som kom klart til uttrykk i de nye renteprognosene (dot plots). Medlemmene i FOMC ser nå for seg syv renteøkninger totalt i år, og det betyr i utgangspunktet renteheving ved hvert av de seks gjenstående rentemøtene. En dobbelheving ved enkelte møter skal ikke utelukkes», skriver Handelsbanken i en oppdatering.