Flyr i samarbeid med TV 2

TV 2 Invest skal ha tegnet aksjer i lavprisselskapet Flyr for 10 millioner norske kroner, skriver Flyr i en børsmelding torsdag kveld.

Selskapet skal ha forpliktet seg til å kjøpe markedsføringstjenester fra TV 2 Invest med betydelig rabatt for tilsvarende beløp, som skal vises på TV 2 sine markedsføringsplattformer.

Avtalen strekker seg fra 1.april 2022 til 31.desember 2022. Partene har også en intensjon om å diskutere samarbeid om andre markedsføringsmuligheter.

På bakgrunn av dette har selskapets styre vedtatt å utstede 11.528.440 nye aksjer til TV 2 Invest til en tegningskurs pr. aksje på 0,86 kroner.

Flyr er et norskbasert lavprisselskap med en etterspørselsdrevet forretningsmodell og hovedfokus på det norske markedet. Selskapet retter seg mot et moderne, digitalt og effektivt oppsett for å sikre høy driftseffektivitet gjennom enkelhet, optimalisert ressursutnyttelse og smart bruk av teknologi.