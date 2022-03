Handelsbanken: – Russland kan finne på å true med atomangrep

I fredagens rapport fra Handelsbanken skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov at krigen i Europa fremdeles utgjør et dystert bakteppe, samtidig som det rapporteres om liten fremgang i forhandlingene mellom Ukraina og Russland.

Dette har også gitt et nytt press oppover på oljeprisen, og Nordsjøoljen handles nå for 107,56 dollar fatet mens WTI-oljen omsettes for 104,99 dollar fatet.

Fredag skal USAs president Joe Biden forsøke å overbevise Kinas president Xi Jinping til å øve press mot Russland for å få en slutt på krigen i Ukraina. Det vil være første gang de to lederne snakker sammen siden Russland invaderte Ukraina.

Russland kan true Vesten

«Bekymringen fra amerikansk side er at Kina heller har beveget seg nærmere å gi støtte til Russland, og meldinger fra Pentagon i går tyder også på at Russland kan finne på å true med atomangrep mot Vesten dersom krigen drar ut», skriver Gonsholt Hov i sin rapport.

Kort tid etter at fredagens handel tok til på børsene i Europa faller den franske CAC 40-indeksen 0,5 prosent, den tyske DAX-indeksen er ned 0,2 prosent mens London-børsen faller 0,1 prosent. Futures indikerer en rød start på New York-børsen.