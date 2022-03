Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det at til at Dow Jones vil åpne ned 0,7 prosent, at S&P 500 vil falle 0,8 prosent og at Nasdaq starter dagen med en nedgang på 0,8 prosent.

«De fleste børsindeksene i verden, inkludert de amerikanske, har falt mer enn ti prosent fra toppen som en følge av den pågående krigen i Ukraina. Denne uken derimot, har stemningen i aksjemarkedene snudd. Hvorvidt det verste er bak oss hva angår børsfall er en annen sak, gitt at russiske styrker fremdeles er i Ukraina», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,14 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,1 prosent til 26,66.

Fredag skal USAs president Joe Biden forsøke å overbevise Kinas president Xi Jinping til å øve press mot Russland for å få en slutt på krigen i Ukraina. Det vil være første gang de to lederne snakker sammen siden Russland invaderte Ukraina.

«Bekymringen fra amerikansk side er at Kina heller har beveget seg nærmere å gi støtte til Russland, og meldinger fra Pentagon i går tyder også på at Russland kan finne på å true med atomangrep mot Vesten dersom krigen drar ut», skriver Gonsholt Hov i sin rapport.