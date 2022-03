Ice Group mottok et brev torsdag

Brevet, som burde vært adressert til aksjonærene hvis det var ment være et "tilbud", oppfyller heller ikke noen av de grunnleggende kravene i loven eller i regelverket til Oslo Børs for tilbud på børsnoterte aksjer. Brevet inneholder ingen løsning for de umiddelbare finansieringsbehovene til selskapet, opplyser Ice Group i en børsmelding fredag.

Ice legger til at det er bundet av avtaler med Lyse AS og selskapet står ikke fritt til å støtte ytterligere transaksjoner i strid med disse.

"Styret har dermed besluttet ikke å følge opp dialogen med CC Capital Ltd.", heter det i meldingen.

TDN Direkt