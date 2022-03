Futures indikerer at det går mot en rolig start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det at til at S&P 500 og Nasdaq åpner tilnærmet uforandret mens Dow Jones faller 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,19 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 5,2 prosent til 24,33.

Klokken 13.30 norsk tid offentliggjøres Chicago Fed-indeksen for februar.

«Plutselig fikk Kina et smitteproblem igjen, og smitteveksten i Kina er den suverent høyeste siden mars i 2020. Men som alltid responderer kinesiske myndigheter med jernhånd, man kan imidlertid vente ytterligere forsinkelser ved havner og terminaler i Kina», skriver analysesjef Petter Slyngstadli i en oppdatering fra Norne Securities.

Mandag skal Christine Lagarde, ECBs sentralbanksjef, holde foredrag på et arrangement i Paris. DNB Markets skriver i en rapport at markedene vil følge godt med for å se etter nye signaler fra ECB i lys av den amerikanske sentralbankens skift i syn på renten og renteøkningene fra den engelske sentralbanken.

«Det ligger i kortene at krigen i Ukraina vil svekke global vekst og dermed også inflasjonspresset lenger frem i tid. Lavere vekst og inflasjon vil gi lavere renter enn tidligere antatt, noe som isolert sett, er positivt for selskaper som vokser», skriver Roger Berntsen i mandagens oppdatering fra Nordnet.