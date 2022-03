Ønsker å kjøpe aksjer for 219 milliarder kroner

Alibaba-aksjen steg over 11 prosent på Hongkong-børsen etter at den kinesiske e-handelsgiganten meldte at selskapet vil øke størrelsen på tilbakekjøpsprogrammet for aksjer fra 15 milliarder dollar til 25 milliarder dollar, eller 219 milliarder kroner. Ifølge CNBC vil aksjekjøpsprogrammet være effektivt i en toårsperiode frem til mars 2024.

I det tidligere annonserte tilbakekjøpsprogrammet har Alibaba kjøpt tilbake 56,2 millioner amerikanske ADR-aksjer, verdt rundt 9,2 milliarder dollar. ADR står for American Depositary Receipt, og er et sertifikat som gjør det mulig for investorer å handle med aksjer i ikke-amerikanske selskaper på amerikanske børser.

Solid kursfall

Alibaba-aksjen har fått mye juling i aksjemarkedet den siste tiden på grunn av makroøkonomisk motvind og regulatoriske innstramminger fra den kinesiske regjeringen. Siden aksjens rekordnotering i oktober 2020 har rundt to tredjedeler av selskapsverdien smuldret bort. Ledelsen håper nå at aksjekjøpene vil kunne bidra til økt investortillit fremover.

– Alibabas aksjekurs reflekterer ikke selskapets verdi, gitt vårt finansielle utgangspunkt og ekspansjonsplaner, sier Alibabas viseadministrerende finansdirektør Toby Xu, ifølge CNBC.

Tirsdag ble Weijian Shan, styreleder i den Hongkong-baserte investeringsgruppen PAG, valgt inn i Alibaba-styret med virkning fra 31. mars. Han erstatter Ericsson-direktør Börje Ekholm som trekker seg fra Alibabas styre.