Det ligger an til Alibaba-rally på en positiv børs

Futures indikerer at det går mot en positiv start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det at til at Dow Jones vil åpne opp 0,5 prosent, at S&P 500 vil stige 0,3 prosent og at Nasdaq starter dagen med en oppgang på 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,34 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,5 prosent til 23,27.

De amerikanske børsene falt noe tilbake mandag etter at Fed-sjef Jerome Powell signaliserte en raskere renteoppgang enn tidligere kommunisert. DNB Markets skriver i en oppdatering at man skulle tro at børsene ville falle mer, gitt den kraftige renteoppgangen som den amerikanske sentralbanksjefen trigget med kommentarene i talen.

«Powell sa ikke noe grunnleggende nytt sammenlignet med beskjeden etter rentemøtet forrige uke, annet enn at han kunne være villig til å støtte en renteheving på 0,50 prosentpoeng i mai dersom det var nødvendig», skriver DNB Markets.

Alibaba-aksjen steg tirsdag over 11 prosent på Hongkong-børsen etter at den kinesiske e-handelsgiganten meldte at selskapet vil øke størrelsen på tilbakekjøpsprogrammet for aksjer fra 15 milliarder dollar til 25 milliarder dollar, eller 219 milliarder kroner. Ifølge CNBC vil aksjekjøpsprogrammet være effektivt i en toårsperiode frem til mars 2024. Futures indikerer at Alibaba-aksjen vil åpne opp 8,0 prosent på New York-børsen.