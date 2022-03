Torsdag morgen blir det åpnet for handel med aksjene til i alt 33 russiske selskaper. Men ifølge den russiske sentralbanken vil det være forbudt å shorte aksjer, noe som kort og godt innebærer at man spekulerer i at aksjekursene skal falle.

Sist det ble drevet aksjehandel på børsen i Moskva, var 25. februar, dagen etter at Russland gikk til angrep på Ukraina.

Årsaken til at børsen har vært stengt, er frykt for kursras og finanskaos som følge av sanksjonene som en rekke land har iverksatt mot Russland etter invasjonen i nabolandet.

Børsen åpnet så smått mandag denne uken, men da var det kun mulig å kjøpe og selge statsobligasjoner.

NTB