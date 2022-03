Moskva-børsen åpner igjen

RTS-indeksen på Moskva-børsen falt 14,6 prosent fra start, men har hentet inn deler av tapene og er i skrivende stund ned 4,6 prosent. Indeksen er satt sammen av de 50 største selskapene på den russiske børsen.

Det vil være handel i utvalgte aksjer i Imoex-indeksen mellom klokken 07.50 til 12.00 norsk tid. Imoex-indeksen handles i rubler og stiger hele 11,4 prosent.

Det er i starten kun 33 russiske aksjer som kan handles, blant annet giganter som Gazprom, Norilsk og Rusal. Men utlendinger får fortsatt ikke selge og shortsalg er forbudt.

Sist det ble drevet aksjehandel på børsen i Moskva, var 25. februar, dagen etter at Russland gikk til angrep på Ukraina. Grunnen til at børsen har vært stengt, er frykt for kursras og finanskaos som følge av sanksjonene som en rekke land har iverksatt mot Russland etter invasjonen av Ukraina.