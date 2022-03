Futures indikerer at det går mot en positiv start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det at til at Dow Jones vil åpne opp 0,4 prosent mens S&P 500 og Nasdaq vil stige 0,5 prosent.

«Krigen i Ukraina fortsetter å prege de globale finansmarkedene grunnet manglende diplomatiske fremskritt. Råvareprisene har skutt i været den siste måneden, noe som etter alle solemerker vil gå ut over veksten i verdensøkonomien de kommende kvartalene», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Torsdag er USAs president Joe Biden i Europa på besøk hos NATO. DNB Markets tror det vil resultere i nye sanksjoner mot Russland.

«I forkant har Tysklands kansler, Olaf Scholz, advart mot at en eventuell EU energiembargo vil slå tilbake på den europeiske økonomien og trigge en resesjon. Med få tegn til fremgang i Ukraina, er det mulig med ytterligere opptrappinger i den økonomiske krigføringen», skriver makroøkonom Kelly Chen i en oppdatering torsdag.

Hun minner om at krigen, og energiprissjokket, har bidratt til at europeisk forbrukertillit har falt som en sten.

Torsdag slippes følgende tall i USA: