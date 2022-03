Bill Millers toppvalg i turbulente tider

En betydelig korreksjon i aksjemarkedet i år drevet frem av frykt for økende inflasjon og stigende renter, sammen med ytterligere usikkerhet i global økonomi etter Russlands invasjon av Ukraina, er ingen brems for investeringer i aksjemarkedet, hevder Bill Miller.

Grunnleggeren av Miller Value Partners er berømt for å ha slått S&P 500-indeksen i rekordsterke 15 år på rad fra 1991–2005 som fondsforvalter i Legg Mason.

Miller hevder at ustabile tider gir et godt miljø for å plukke aksjer og gjøre gode kjøp. Nylig pekte han ut sine favorittsektorer i en artikkel på CNBC.

Kjøp verdiaksjer

Fondsforvalteren har tidligere plassert 50 prosent av investeringene i kryptomarkedet.

Nå tror han Federal Reserves renteøkninger vil føre til en rotasjon over til verdiaksjer fra vekstaksjer, som har drevet markedet opp de seneste 10 årene.

Øverst på listen til Miller troner energiaksjer, selv om oljeprisen har gått mye.

«Energiaksjer er veldig billige, spesielt med økende oljepriser. Energiaksjeprisene reflekterer ikke en gang en oljepris på 70 dollar, langt mindre 100 dollar», hevdet Miller i artikkelen.



Fondsforvalteren traff blink på oljeprisfesten. Til CNBC tidligere i år uttalte han at fondet hans gikk over i oljeaksjer våren 2021, for første gang på 35 år.

Miller trekker også frem finansaksjer som attraktive i et marked med stigende renter. Han anbefaler også kinesiske aksjer som har falt, da han tror kinesiske myndigheter vil innføre lettelser for selskapene.