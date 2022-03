Futures indikerer at det går mot en rolig start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones og S&P 500 vil åpne tilnærmet uforandret mens Nasdaq starter dagen med en nedgang på 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,49 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,9 prosent til 21,87.

Denne uken mener Handelsbanken at man særlig skal følge med på den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten (payrolls) for mars.

«Som vi vet har jobbveksten vært sterk i det siste, og et videre fall i smittetallene vil også understøtte jobbveksten i mars. Antall nye dagpengesøkere har også fortsatt å avta. Dermed ventes det fortsatt god jobbvekst, om enn ikke fullt så sterkt som observert over de siste månedene», skriver Handelsbanken i en oppdatering mandag.

Analytikerne forventer at sysselsettingen steg med 490.000 personer i mars.

Mandag slippes følgende tall i USA: