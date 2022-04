– Det handler om å holde produksjonen oppe på tilfredsstillende nivåer, sier Præsterud.

Quantafuel-aksjen har falt kraftig det siste året, men mandag steg den 31 prosent på en melding om at man har nådd «proof of concept» på fabrikken i Skive i Danmark.

Dermed er aksjen nå «bare» halvert i kurs det siste året.

Præsterud forklarer at flere hendelser har slitt på investortilliten, noe som blant annet inkluderer nyheten i februar om at anlegget måtte stenge.

Derfor er det naturlig med en oppgang etter en positiv nyhet som den som kom mandag, forklarer han.

Børsmeldingen som ble sluppet mandag handler egentlig ikke om at teknologien kan fungere, men at man klarer å få opp volumene og skalaen på teknologien som omdanner plast til olje og syntetisk drivstoff.

– For få å kommersielle volumer må det produseres plast over en viss periode, og over lengre tid, sier Præsterud.

Quantafuel skriver at de foreløpig ikke gir noen guiding, altså en finansiell prognose, for veien videre på anlegget i Skive, men at det vil komme senere.