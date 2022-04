Gir seg som Schibsted-styreleder

Etter 22 år i Schibsted-styret, gir Ole Jacob Sunde gir seg som styreleder, opplyses det i en børsmelding.

Han tropper av på ved selskapets ordinære generalforsamling, som avholdes 4. mai. Han har derfor informert valgkomiteen o at han ikke stiller til gjenvalg.

– Ole Jacob overlater et selskap som er mange ganger sterkere, mer mangfoldig og bedre posisjonert enn da han tok over som styreleder. Han har vist en klar retningssans, og har vært en stor inspirasjon og en stødig coach for alle oss som har hatt det privilegium å jobbe med ham, sier Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund.

Nominasjon til den nye styrelederen vil bli offentliggjort av norminasjonskomiteen i innkallingen til generalforsamlingen.

Sunde vil fortsette som styreleder for Stiftelsen Tinius, eier av Blommenholm Industrier AS.