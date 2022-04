Futures indikerer at det går mot en positiv start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones og S&P 500 vil åpne opp 0,5 prosent og at Nasdaq starter dagen med en oppgang på 0,6 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,40 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 4,9 prosent til 20,27.

Fredag slippes følgende makrotall i USA:

Arbeidsmarkedsrapporten, klokken 14.30

PMI for industrien i mars, klokken 15.45

ISM for industrien i mars, klokken 16.00

Byggeinvesteringer for februar, klokken 16.00

Handelsbanken understreker at det er viktig å fokusere på den den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten (payrolls) for mars.

«Jobbveksten har vært sterk i det siste, og et videre fall i smittetallene vil også understøtte jobbveksten i mars. Dermed ventes det fortsatt gode tall, om enn ikke fullt så sterkt som observert over de siste månedene», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Konsensus venter at sysselsettingen steg med 490.000 i mars.