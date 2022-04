Massivt aksjekjøp fra Elon Musk sender Twitter-aksjen til himmels

Teslas administrerende direktør, Elon Musk, har sikret seg stor eierandel i Twitter. En melding til det amerikanske finanstilsynet viser at Musk eier nesten 73,5 millioner aksjer i Twitter, hvilket representerer en eierandel på 9,2 prosent, ifølge CNBC.

Aksjekjøpet skjer mindre enn to uker etter at Musk kritiserte selskapet, og spurte sine følgere på Twitter om Twitter følger prinsippene for ytringsfrihet. Basert på fredagens sluttkurs er innsatsen på 2,89 milliarder dollar, tilsvarende litt over 25 milliarder kroner.

Rally

Selv om aksjeposten beskrives som en passiv eierandel, håper tydeligvis flere investorer at aksjekjøpet kan resultere i noe mer fra Musks side. Nyheten sender Twitter-aksjen opp 27,2 prosent til 50 dollar i mandagens førhandel på New York-børsen.

– Musk kan prøve å ta en mer aggressiv holdning her på Twitter. Dette kan til slutt føre til et slags oppkjøp, sier Wedbush-analytiker Dan Ives i et intervju på CNBCs «Squawk Box» mandag.

I løpet av det siste året har Twitter-aksjen vært nede i 31,30 dollar og oppe i 73,34 dollar.

Forrige uke ble det kjent at Tesla-gründeren vil være en av årets hovedgjester på oljemessen ONS som arrangeres i Stavanger mellom 29. august og 1. september.