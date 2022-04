Siden mai i fjor har Nel tronet på toppen av listen over de mest shortede aksjene på Oslo Børs. Nå strømmer shorterne til seismikkselskapet PGS og Quantafuel som har tatt over tronen som de mest shortede aksjene på Oslo Børs, i følge Finanstilsynets shortregister.

Quantafuel har på kort tid blitt en av de mest shortede aksjene på Oslo Børs. Selskapet begynte å klatre på shortlisten i slutten av fjoråret. På kort tid doblet andelen shortere i Quantafuel seg.

Quantafuel har hatt det siste året opplevd problemer med utsettelser og kostnadsoverskridelser på anleffet. På starten av året måtte selskapet også stenge ned anlegget i Skive grunnet en skade på anlegget . Tidligere konsernsjef Kjetil Bøhn har vært storselger i Quantafuel den siste tiden og blant annet brukt gevinst på et pensjonat på Tjøme. Den siste tiden har andelen utestående aksjer som er utlånt til shortsalg i selskapet økt ytterligere til 4,83 prosent.

På toppen av listen troner seismikkselskapet PGS. Selskapet sliter med gjeldsproblemer og per dags dato er 5,86 prosent av de utestående aksjene lånt ut til shortsalg. Etter å ha lagt frem en rapport med et tap på 1,5 milliarder i 2021 , ble kursmålet slaktet med 80 prosent av Fearnley Securities tidligere i år. Så langt i år har aksjen falt 26 prosent.

Tjent penger på voldsomt kursfall

Det siste året har Nel-aksjen falt nesten 40 prosent. I takt med kursfallet, har shorterne tatt gevinst og shortandelen har gått fra nesten 9 til 4,8 prosent.

I januar annonserte Jon André Løkke at han fratrer jobben som konsernsjef for selskapet etter over fem år i jobben. I februar solgte han aksjer i selskapet for 12,9 millioner. For to uker siden hentet Nel 1,5 milliarder på 30 minutter til investeringer i blant annet produksjonskapasitet.