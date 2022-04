Elbilladerselskapet Zaptec økte inntektene med 82 prosent i første kvartal sammenlignet med fjoråret. Det fremkommer av en handelsoppdatering mandag kveld.

Registrerte kjøpsordre var 193 millioner kroner og er en økning på 164 prosent sammenlignet med fjoråret.

Forrige uke meldte Zaptec om at deres hovedleverandør av elbilladere, Westcontorl, ville bli utsatt for produksjonsstopp grunnet komponentmangel i april. Aksjen falt over 6 prosent samme dag.

Den internasjonale ekspansjonen fortsetter og eksportandelene for første kvartal var 68 prosent sammenlignet med 38 prosent for samme periode året før.

Kvartalstallene for første kvartal blir sluppet den 28.april.