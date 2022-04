Fire oversolgte megatrender å kjøpe nå

Aksjemarkeder over hele verden har vært preget av volatile markeder som følge av utsiktene til økende renter, skyhøy inflasjon og Russlands invasjon av Ukraina som har rystet det globale risikosentimentet.

Nå har Goldman Sachs Asset Management (GSAM) pekt ut fire megatrender de mener bør avgjøre hvor man plasserer investeringene sine for de kommende årene.

De fire trendene inkluderer teknologiske innovasjoner og disrupsjoner, en "ny tidsalder" av forbrukere som er villig til å bruke penger på forskjellige ting og måter, fremtidsrettede helsetjenester som genomikk og presisjonsmedisinløsninger, og miljøaksjer.

«For noen av av disse investerings-historiene har tallene for fjoråret skapt et utfordrende sammmenligningsgrunnalg, og diskonteringsmekanismen er veldig aggressiv, men faktisk ser det fundamentale veldig bra ut» uttalte Lukas Barrs fra Goldman Sachs Asset Management i følge CNBC.

Underprisede tek-aksjer

Investeringer i digitale betalingsløsninger pekes ut som en favoritt. I følge GSAM dreier det seg om selskaper som har mistet 40 til 50 prosent av markedsverdien til tross for at veksten de kommende tre til fem årene ser ut til å ligge på midten av 20-tallet.

Barrs la til at økende renter vil ha en negativ effekt på virksomheter som er kapitallette og har høy kontantstrømgenerering, slik som tek-aksjer, men bør ikke ha i nærheten av så negativ effekt som markedet har priset inn de siste månedene, i følge CNBC.

Deglobalisering

En annen trend GSAM peker på er utsiktene til de-globalisering i verdensøkonomien. De-globalisering tok fart for flere år siden da USA og Kina startet med handelssanskjoner og -tariffer.

De-globalisering ble ytterligere forankret gjennom coronapandmeinen da sårbarheten til internasjonalt avhengige forsyningskjeder kom til syne. De siste ukene har de-globalisering igjen blitt et hett tema etter Russlands invasjon av Ukraina, i følge CNBC.

Halvlederprodusenter blir også trukket frem av GSAM som en favoritt.

«Halvledere, spesielt ledende innen halvlederproduksjon, kommer til å bli en grunnleggende teknologi for alle de store teknologiske tingene vi ser i løpet av de neste tiårene» sa han og la til at USAs må investere rundt 40-50 milliarder årlig de neste to tiårene for å bli konkurransedyktig med Europa og Asia.