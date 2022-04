Futures indikerer at det går mot en positiv start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Nasdaq vil åpne opp 0,3 prosent, at S&P 500 vil stige 0,2 prosent mens Dow Jones åpner tilnærmet uforandret.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,60 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,7 prosent til 21,80.

Onsdagens store begivenhet på Wall Street var publiseringen av referatet fra Feds rentemøte i mars. Lael Brainard, Fed-styremedlem og snart visesentralbanksjef, gjorde derimot en god jobb på tirsdag med å forberede markedene på hva som kom.

«Som Brainard sa på tirsdag var det enighet om at de måtte gå raskere frem denne gangen enn i 2018-2019, og at det ville være naturlig å starte balansereduksjonen allerede etter rentemøtet i mai. Det referatet viste, som Brainard ikke sa, var at Fed legger opp til å redusere balansen sin med totalt 95 mrd dollar i måneden på det meste», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Ifølge Roger Berntsen mener flere medlemmer av Feds rentekomité det er nødvendig å være mer aggressiv i rentesettingen for å bekjempe det underliggende inflasjonspresset i økonomien. Han tror det innebærer et eller flere møter med doble rentehevninger.