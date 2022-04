Futures indikerer at det går mot en positiv start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones vil åpne opp 0,3 prosent mens S&P 500 og Nasdaq starter dagen med en oppgang på 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,67 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,9 prosent til 21,45.

Etter rentereferatet fra den amerikanske sentralbanken denne uken fikk vi en ny runde med Fed-uttalelser torsdag.

«Ikke uventet argumenterte hauken Bullard igjen for en desto brattere renteoppgang, hvor styringsrenten når 3,00-3,25 prosent i løpet av andre halvår i år. Mens Evans og Bostic (henholdsvis Chicago og Atlanta Fed) argumenterte for at styringsrenten bør settes opp til mer nøytrale nivåer, samtidig som de løpende vurderer hvordan renteoppgangen absorberes av økonomien», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

DNB Markets mener det er god grunn til å vente videre renteoppgang i tiden som kommer. Torsdag ble det kjent at antall nye søkere til ledighetstrygd i USA endte på 166.000, det laveste nivået siden 1968.

«Etterspørselen etter arbeidskraft er mye høyere enn tilbudet, noe som sammen med skyhøy inflasjon bidrar til å presse lønnsveksten kraftig opp», skriver DNB Markets.