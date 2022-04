Goldman: Disse aksjene har over 60 prosent oppside

Investeringsbanken Goldman Sachs trekker frem ni aksjer med en potensiell oppside på over 60 prosent, ifølge CNBC.

Aksjen på S&P 500 med høyest oppside til egne kursmål er Penn National Gaming, ifølge Goldman Sachs.

Kasino- og veddeløpsbaneoperatøren har den mest potensielle oppsiden blant S&P-aksjene i Goldmans dekning. Dagens kursmål gir en oppside på 81,5 prosent i løpet av de kommende tolv månedene.

Bath & Body Works, Fortune Brands Home & Security, Las Vegas Sands er også blant selskapene med en betydelig oppside til dagens kursmål, på over 70 prosent, sier Goldman.

Tung start

S&P 500 endte første kvartal ned 5 prosent, til tross for å ha vendt kraftig tilbake etter å ha fallt inn i korreksjonsområdet. IT- og kommunikasjonstjenesteaksjer trakk børsindeksen ned, mens energi- og forsyningsaksjer klarte seg best, bemerker Goldman.

– Usikkerhet rundt pengepolitikken, forhøyet inflasjon og virkninger av Russlands invasjon av Ukraina har tynget indeksen siden starten av året, sier aksjestrateg David Kostin i Goldman Sachs.

– I tillegg bør lavere innenlandsk og global veskt kombinert med høye råvarepriser fortsette å utgjøre en risiko for inntjening og marginer, sa Kostin.

Goldman Sachs anslår at indeksen vil avslutte året på 4700 poeng, rundt 5 prosent høyere enn dagens nivå, men bemerker at noen aksjer har potensial til å gi betydelig bedre resultater.