- Jeg tror man går inn i første kvartal med ekstraordinær høy usikkerhet, sier analysesjef Jørgen Bruaset i Nordea Markets og fortsetter:

- Utfallsrommet er større enn det vanligvis ville vært.

Bruaset er gjest i Økonominyhetenes påskesendinger for å varme opp til kvartalsesongen som nå ligger foran oss.

Vanligvis er det i kvartalsrapportene for fjerde kvartal at selskapene ofte oppsummerer året og legger frem nye prognoser for året, men i år blir det nok litt annerledes.

Energikrisen, Ukraina-krigen og skyhøy inflasjon i mange økonomier gjør at prognoser må kastes ut vinduet og at utsikter endres raskt.

- Å lese skriften og ikke bare tallene tror jeg definitivt blir viktig i første kvartal, sier analysesjefen.

Det gjør det også mer krevende å være investor, påpeker Bruaset. Han mener det er svært viktig å vite hva slags priseksponering selskapene har både på kostnads- og inntektssiden.

Kan de sette prisene i markedet som de selv vil og er de også sikret mot økte kostnader på produktene og tjenestene sine?

- Før var det kanskje nok å treffe på en sektor eller tema du har gjort deg opp en formening på, men nå blir det også mer detaljert opp mot hva slags kontraktsdekning selskapene har, hvem har låst inn kostnader før hockeystick-en kom, sier Bruaset og fortsetter:

- Det er mange fallgruver man skal passe seg for, men også mange muligheter.

Det betyr også at guidingen til selskapene blir spesielt viktig å lese nøye i denne kvartalsesongen:

- Du har de selskapene som kommer i en skvis i første kvartal og ser det i tallene i det korte bildet. Så har du de som må justere på forventningene i det lengre bildet fordi man fremskriver planene man har hatt enten det er investeringer som blir låst inn på høyere nivåer enn tidligere antatt eller annet.