Wall Street våknet etter påskeferie

Det har vært påskefri på børsen i USA. Sist gang aksjer ble omsatt var skjærtorsdag. Langfredag tok markedet fri.

Etter 20 minutters handel var S&P 500 opp 0,24 prosent eller 10,56 poeng. Men gleden var kortvarig. Bare fem minutter senere falt indeksen og bikket så vidt i minus med 0,05 prosent.

Nasdaq Composite-indeksen er også rød og var det fra start. 20 minutter etter åpningen var den ned 0,31 prosent og 41,67 poeng. Da sto indeksen i 13.307 poeng.

Kun Dow Jones steg. 0,44 prosent opp var fasit etter 20 minutter eller 153,07 poeng økning. Dermed bikket den over 34,600 poeng.

Legger frem tall

Mange ser frem til at Netflix presenterer tall for første kvartal tirsdag. Aksjen er ned fra start, og har lagt seg i et leie rundt 0,5 prosent lavere enn sluttnoteringen skjærtorsdag.

Også Disney, som er store på strømmetjenester, er ned, faktisk litt mer enn Netflix.

I påsken offentliggjorde analyseselskapet Kantar tall for abonnementsutviklingen i Storbritannia, og den viste at antall strømmeabonnenter gikk ned i årets tre første måneder.

Bakgrunnen er at folk vil spare penger nå som inflasjonen stiger mer enn normalt, og alle mulige varer man trenger i dagliglivet øker i pris.

Det eneste positive med rapporten, sett med øynene til en Netflix-aksjonær, er at den strømmetjenesten er den siste folk med flere abonnement vil gi slipp på.

Ingen hurrarop for Musk

Tross et bud fra Elon Musk på alle aksjene i Twitter før påske, så beveger ikke Twitter-aksjen seg opp mot den prisen Musk tilbyr nå som børsen er åpen igjen.

I stedet falt den etter 20 minutters handel med vel 40 cent og ned nærmere ett prosent.

Også Microsoft-aksjen var ned etter at børsen åpnet, med 0,55 prosent.

Taperne

Nike-aksjen er etter 45 minutters handel blant dagens tapere. Aksjen er ned 1,91 prosent.

Det samme er Home Depot, som kan sammenlignes litt med Maxbo i Norge. Aksjen er ned 2,7 dollar eller 0,9 prosent.

Moderna-aksjen er også blant dagens tapere. Aksjen faller nesten fem prosent når børsen har vært åpen i nesten én time.