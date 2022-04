Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones vil åpne ned 0,2 prosent, at S&P 500 vil falle 0,3 prosent og at Nasdaq starter dagen med en nedgang på 0,4 prosent.

«Amerikansk prisvekst er svært høy – 8,5 prosent år over år i mars. Bekymringsfullt!», skriver analysesjef Petter Slyngstadli i en oppdatering fra Norne Securities.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,89 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,8 prosent til 22,87.

Twitter har kommet i spill etter at Elon Musk i forrige uke bød 43 milliarder dollar, tilsvarende 54,20 dollar pr. aksje. Personer med kjennskap til saken opplyser nå til Wall Street Journal at Apollo Global Management vurderer å delta i et bud. Fredag gikk Twitter aksjen opp 7,5 prosent før den sluttet på 48,45 dollar. I tirsdagens førhandel faller aksjen 0,8 prosent.

De amerikanske børsene falt marginalt mandag samtidig som rentene fortsatte videre oppover.

«Investorene venter at Fed skal øke styringsrenten betydelig inneværende år grunnet skyhøy inflasjon, skriver Roger Berntsen i en rapport.

Tirsdag slippes følgende makrotall i USA: