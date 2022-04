Johnson & Johnson nedjusterer forventningene

Johnson & Johnson fikk et justert resultat pr. aksje på 2,67 dollar i første kvartal 2022, ifølge en melding fra selskapet. På forhånd var det ventet et resultat pr. aksje på 2,59 dollar, ifølge Refinitiv-konsensus.

Omsetningen i kvartalet var 23,4 milliarder dollar, mens det i forkant var ventet en omsetning på 23,6 milliarder dollar.

Johnson & Johnson venter en justert omsetning på 94,8-95,8 milliarder dollar i 2022, som er nedjustert fra den tidligere guidingen på 95,9-96,9 milliarder. Selskapet venter et justert resultat pr. aksje på 10,15-10,35 dollar, som er nedjustert fra tidligere 10,40-10,60 dollar pr. aksje.

Konsensus for 2022 for resultat pr. aksje er 10,51 dollar og for omsetning 99,4 milliarder dollar.

Aksjen faller 3,1 prosent i førhandelen.

TDN Direkt