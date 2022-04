Økonominyhetene: Hyttepriser, aksjepanel og mer plast på børs

Påsken er over og vi gir deg dagens viktigste børsnyheter, inkludert at nok et plastgjenvinningselskap vil på børs: Waste Plastic Upcycling. Vi får også servert noen råd og tips fra påskens aksjepanel og i studio kommer Tone Cecilie Krange, hyttesjef i DNB Eiendom. Vi snakker om hyttemarkedet, prisutviklingen fremover og om sydenturer vil dempe nordmenns appetitt for fjell og sjø. 19.04.2022