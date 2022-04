Walt Disney Co. falt 2,34 prosent til 122,66 dollar per aksje torsdag. Det er den laveste kursen aksjen har stengt på de siste 17 månedene.

Nedgangen skjer etter at lovgivende organer i Florida har besluttet å gjøre slutt på Disney sine spesialbetingelser i Florida. Disse betingelsene har gitt Disney en rekke unntak fra reguleringer, skatter og avgifter for fornøyelsesparken i Florida. Beslutningen vil være et betydelig tilbakeslag for Disneys virksomhet i Florida.

I likhet med Netflix har Disney utviklet sin egen strømmetjeneste Disney+ for Disney-fans. Investorers økte forakt mot tilbydere av strømmetjenester I lys av Netflix sine svært skuffende kvartalstall har derfor også tynget Disney-aksjen.

Walt Disney Co. vil presentere nye kvartalstall 11.mai.