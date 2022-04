Torsdagen endte med en kalddusj for mange av investorene på New York-børsen. Verst gikk det med den teknologitunge Nasdaq-indeksen som falt 2,1 prosent etterfulgt av S&P 500 og Dow Jones som gikk ned henholdsvis 1,5 prosent og 1,1 prosent.

I løpet av gårsdagen ble det publisert tall som viste at færre amerikanere er på trygd nå enn på over 52 år. Inflasjonen er fortsatt høy og har den siste tiden ligget på rundt 8,5 prosent. Samtidig antydet den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell at sentralbankens styringsrente kan bli økt med 0,5 prosentpoeng allerede i mai. Det kan bli en av de mest aggressive rentehevingene på over 40 år.

Sentralbanksjefen skremte investorene

«USAs sentralbanksjef skremte investorene i går da han hintet om en dobbel rentehevning på neste rentemøte. Den historisk høye inflasjonen (40 års høy) har blitt en bekymring for sentralbanken som nå vil gjøre det de kan for å temme denne ved å heve rentene fremover», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Med en kursoppgang på 9,3 prosent toppet United Airlines vinnerlisten blant selskapene som inngår i S&P 500-indeksen, mens Enphase Energy og Freeport-McMoRan endte på bunn med kursfall på henholdsvis 12,3 prosent og 9,9 prosent.

Futures indikerer at New York-børsen starter fredagens handel i rødt. Det ligger an til at både Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq vil falle 0,4 prosent.

VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger hele 14,7 prosent til 23,31.