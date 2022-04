Månedens verste dag på Wall Street

Børsene i New York faller fredag der de toneangivende børsene, Dow Jones og S&P 500, ser mot sin fjerde uke med påfølgende nedganger etter forventningen om økte renter.

Ved 21-tiden er er Nasdaq-indeksen ned 2,15 prosent, mens Dow Jones står i 33.950 poeng etter en nedgang på 2,42 prosent. S&P 500 faller 2,42 prosent til 4.292,40 poeng. Dagens fall representerer en nedgang på 3,5 prosent for Nasdaq denne uken, mens S&P 500 og Dow Jones er ned henholdsvis 2,45 og 1,35 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,903 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 21,25 prosent til 27,5.

Bevegelser

Klesskjede-giganten GAP faller 19 prosent etter at selskapet annonserte at adm. direktør Nancy Green i deres tidligere "Old Navy"-divisjon vil forlate selskapet denne uka. Videre kuttet selskapet også guidingen for regnskapsåret 2022.

Nettverksoperatøren Verizon faller 6 prosent etter at det rapporterte et tap på 36.000 månedlige brukere i første kvartal i år.

Stemningen har imidlertid snudd for oljeservice-selskapet Schlumberger som er opp 4,8 prosent etter en nedgang på 1,7 prosent ved morgentimene i New York. American Express faller 1,3 prosent etter å ha presentert sine kvartalstall.

Fed

«USAs sentralbanksjef skremte investorene i går da han hintet om en dobbel rentehevning på neste rentemøte. Den historisk høye inflasjonen (40 års høy) har blitt en bekymring for sentralbanken som nå vil gjøre det de kan for å temme denne ved å heve rentene fremover», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Nordea Markets understreker at selv de mer forsiktige medlemmene av de pengepolitiske komiteene i Fed og ECB nå argumenterer for en raskere renteoppgang, og markedets prising innebærer en historisk rask tilstramming.

«Inflasjonen vil være høyere enn sentralbankenes mål lenge, men vi ser tegn til at inflasjonstoppen er passert», skriver Nordea i en rapport.