Elektroimportøren foreslår 60 mill. i utbytte

Elektroimportøren, som baserer seg på salg av materialer til elektriske installasjoner, meldte fredag at de har besluttet å foreslå for generalforsamlingen i mai å dele ut et utbytte på 2,78 kroner pr. aksje. Totalt sett vil utbyttet beløpe seg til 60 millioner kroner.

Utbyttet vil fordeles på to utbetalinger, i juni og september.

Styrets forslag skal fremmes på generalforsamlingen, en innkalling til dette møtet er ventet å komme i løpet av neste uke.