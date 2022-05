Blytung børsdag i verden: – Tror ikke det er starten på en stor nedtur

Nordeas sjefstrateg Erik Bruce tror likevel ikke det er starten på en større nedtur i det globale aksjemarkedet.

– Generelt tror jeg ikke at det er det. Mitt generelle syn på verdensøkonomien og børsene er at utenom Kina er økonomiene godt i stand til å takle høyere renter og høy inflasjon. Signalene fra bedriftene er på den positive siden, sier Bruce til NTB.

Analytikere peker på fallende oljepriser, uro på verdens børser og høy inflasjon på grunn av varemangel etter pandemien og krigen i Ukraina.

Større fall i Oslo enn Europa

Fallet i Oslo var høyere enn på mange av de andre europeiske børsene, tross en dårlig dag globalt sett.

– Det er fordi oljeprisen har falt ganske kraftig. Det som driver det ned nå, er frykten for dårligere tider i verdensøkonomien, særlig i Kina på grunn av nedstengningene. Da rammes Oslo Børs ekstra hardt, sier Bruce.

Han påpeker samtidig at Oslo Børs er blant børsene som har klart seg best så langt i år ettersom oljeprisen har vært så høy. Oljeprisen hadde falt hele 4,2 prosent ved børsslutt. Prisen på et fat nordsjøolje lå da på drøyt 101,25 dollar.

– Så lenge oljeprisen holder seg over 80–90 dollar fatet, så er det tross alt gode tider for oljeselskapene, sier Bruce på spørsmål om hvor godt rustet Oslo Børs er for urolige tider framover.

Investor spår brutalt fall

Bruce understreker at alt ligger til rette for fortsatt høy oljepris, særlig hvis det går bedre med den kinesiske økonomien enn hva de mest pessimistiske frykter.

Sjefstrategen sier at det er høye renter som skaper frykt i markedet. Det er både frykt for at rentene kan knele veksten, mens høye renter også gjør det mer attraktivt å spare i obligasjoner eller i banken.

Investor Peter Hermanrud sier mandag til Dagens Næringsliv at det kan komme et brutalt børsfall om ett eller to år. Han venter børsfall på opptil 50 prosent.

– Det er nok mange som frykter det nå, men jeg tror de fleste ser for seg at det skal komme lenger fram i tid. Det har å gjøre med at det er høy inflasjon og at rentene settes opp for å få ned inflasjonen. Om de klarer det uten en nedtur om to-tre år, er usikkert. Mange frykter at det vil ende i en hard nedtur, sier Bruce.

Mandagen var også blytung for de toneangivende europeiske indeksene. FTSE 100 i London gikk ned 1,5 prosent ved handelsslutt i Oslo, mens CAC 40 i Paris falt 1,4 prosent. DAX 30 i Frankfurt hadde falt 1 prosent mandag ettermiddag.

