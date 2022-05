– Når toppsjefen heller ville bli investor enn å lede selskapet så ble det litt for mye usikkerhet, sier forvalter Ole André Hagen i fondet First Impact under et besøk i Økonominyhetene.

I sitt grønne fond satser Hagen på teknologi- og grønne aksjer som bidrar til å løse miljø- og bærekraftsutfordringer. Dermed er alt fra vindmølleprodusenten Vestas til den svenske mobilnettprodusenten Ericsson og elbilprodusenten Tesla på listen over aksjer i fondet.

Norske, grønne aksjer er Hagen imidlertid mindre begeistret for, primært på grunn av at han mener prisingen er for høy. Elbilladeselskapet Zaptec er imidlertid et unntak, men han satt ikke i aksjen for lenge.

Forvalteren likte nemlig svært dårlig signalet som ble sendt da toppsjefen i selskapet gikk på dagen 28. februar.

Tidligere samme måned hadde ledelsen solgt unna aksjer i selskapet for nesten 80 millioner.

Vi snakker også om kursutviklingen for grønne aksjer. First Impact-fondet er ned rundt 15 prosent siden nyttår og vi spør om bunnen snart kan være nådd for denne typen aksjer.

I intervjuet på Økonominyhetene på mandag snakket forvalteren også om hvorfor han mener de grønne ESG-aksjene på Euronext Growth generelt sett er for dyre til at han er interessert, og hvorfor han fortsatt har troen på Tesla - selv etter den voldsomme kursoppgangen.

Se det klippet her: