Stolt-Nielsen-aksjen har stanget i taket i den lange stigende hovedtrenden, som er blitt utviklet siden bunnen på 70 kroner den 23. januar 2000. Aksjen ligger i en stigende sekundærtrend som peker videre opp, men for å signalisere videre oppgang må den tekniske motstanden på 180-nivået brytes på stigende omsetning. Nå kan aksjen også være i ferd med å utvikle en liten dobbel-topp-formasjon, med halslinje på 167,50 kroner. Fall gjennom dette nivået vil utløse salgssignal med et potensial ned mot 156 og kanskje 152 kroner. Det er også satt en bunn under den foregående i RSI-chartet, som kan være et lite svakhetstegn. Faller RSI også under 50-nivået vil det signalisere avtagende stigningstakt, og da kan aksjen falle mot de nevnte nivåene. Det er en positiv undertone i RSI-chartet. Så lenge den fortsetter kan eventuelle korreksjoner bli forbigående. Men bryter aksjen den tekniske støtten på 152-nivået kommer også 200-dagers glidende gjennomsnitt og den tekniske støtten på 145-nivået innen rekkevidde. 26.04.2022