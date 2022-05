John Fredriksen-selskap snudde rødt til grønt

Inkassoselskapet Axactor, hvor John Fredriksen er største eier, snudde resultatet i første kvartal etter å ha rapportert et resultat på 7,2 millioner euro mot et tap på over 42 millioner euro i foregående kvartal.

Totale inntekter økte med 10 prosent fra fjorårets kvartal på 51 millioner euro til 56 millioner. Cash-EBITDA la også på seg 10 prosent og økte fra 44 millioner euro til 48 millioner euro. Den største oppgangen for selskapet er i egenkapitalavkastningen som lå på 7 prosent i årets første kvartal mot negative 9 prosent for fjoråret som helhet.

Ut av vanskelige forhold

Pandemien har gjort markedsforholdene for inkassoselskapene utfordrende, og samtidig har investeringene i misligholdte porteføljer vært betydelig lavere enn normalt. I løpet av første kvartalet kjøpte Axactor misligholdte porteføljer for 80 millioner euro. Det er betydelig høyere enn investeringene i foregående år med en oppgang på 500 prosent fra investeringene på 16 millioner euro i første kvartal for fjoråret.

Volumene på misligholdte låneporteføljer har steget gradvis dette året. I kvartalrapporten skriver det at det er sikre på at segmentene vil se både organisk vekst og marginekspansjon i 2022. Markedsaktiviteten for kjøp av misligholdte låneporteføljer og Axactor forventer at den skal holde seg høyt det resterende året. Selskapet har investert 79,6 millioner euro i det første kvartalet, og det har videre forpliktelser for kjøp på 78,1 millioner i resten av 2022.

Axactor 1.kvartal 2022 (Mill. euro) 1. kv./22 1. kv./21 Brutto omsetning 77.2 74.9 Totale inntekter 56.2 51.0 EBITDA 27.0 19.jul Resultat før skatt 7.2 (0.3)