SoftOx Solutions økte underskuddet

Bioteknologiselskapet SoftOx Solutions som tilbyr produkter innen sårbehandling på dyr og hånddesinfeksjon var en «coronavinner» i 2020 med en oppgang på nærmest 120 prosent i 2020. Siden har selskapet falt som en sten med en nedgang på over 60 prosent siden den toppet ut i mars 2020.

I selskapets nyeste kvartalstall fikk det et driftsresultat før av– og nedskrivninger på -24 millioner, det samme som foregående år. Før skatt satt SoftOx Solutions igjen med et resultat på -24 millioner kroner.

– Første kvartal av 2002 har vært et produktivt kvartal for selskapet da vi venter på resultater av to fase-1 kliniske studier. På samme tid, holder vårt kommersielle team pågående samtaler med internasjonale aktører for å potensielt inngå partnerskap for våre produkter innen desinfeksjon og sårbehandling, sier adm.direktør Geir Almås i en kommentar i kvartalsrapporten som ble lagt frem torsdag.

Selskapet rapportere at inntekter for desinfeksjon var 0,4 millioner – nesten halvparten av selskapets totale inntekter på litt over 1 million. I tillegg har selskapet mottatt rundt 1 million kroner i støtte fra Forskningsråd i Norge og forsvarsdepartementet i USA.