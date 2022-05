Det går mot en kraftig oppgang på New York-børsen

Futures indikerer at det går mot en positiv start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones vil åpne opp 0,7 prosent, at S&P 500 vil stige 1,3 prosent og at Nasdaq starter dagen med en oppgang på 1,9 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,81 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 11,6 prosent til 29,63.

«I dag slipper Apple og Amazon sine tall, tall som kanskje er denne sesongens viktigste gitt deres dominerende posisjon i global økonomi», skriver Roger Berntsen i torsdagens rapport fra Nordnet. Aksjene stiger henholdsvis 2,5 prosent og 3,0 prosent i førhandelen.

Meta-rally

Etter børsens stengetid onsdag presenterte Meta sine kvartalstall. Selskapet fikk et resultat pr. aksje på 2,72 dollar i første kvartal, mens inntektene endte på 27,91 milliarder dollar. Selskapet meldte også at Facebooks daglige aktive brukere var på 1,96 milliarder i gjennomsnitt for mars 2022, en økning på 4 prosent fra samme periode i fjor. Aksjen stiger hele 17,7 prosent i førhandelen.

Torsdag presenteres følgende makrotall: