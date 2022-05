– Vi har sett en ganske god margin i første kvartal, men forventer at den blir svakere fremover, sier analytiker Joachim Huse i Pareto Securities etter at Europris slapp resultatene for første kvartal torsdag morgen.

Han snakker om selskapets nye fraktavtale som trådte i kraft med effekt fra mars, og som ikke er like gunstig som den Europris hadde det siste året frem til slutten av første kvartal.

Europris leverte en omsetning på 1,7 milliarder i første kvartal, en nedgang på 0,2 prosent mot samme periode i fjor. Justerer man for oppkjøp er fallet 5,5 prosent.

Samtidig er nettoresultatet ned fra 104 til 88 millioner i samme periode.

Noe av salgsnedgangen kan tilskrives at svenskegrensen er gjenåpnet. Europris-sjefen peker også på at man ikke fikk med påsken i første kvartal, men at påsken har gitt bra salg i år og.

– Vi synes egentlig de leverer ganske godt, sier Huse i Pareto om resultatrapporten.

Huse hadde en kjøpsanbefaling og et kursmål på 75 kroner før kvartalsrapporten kom torsdag. Europris

