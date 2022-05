Det ligger an til en kalddusj for aksjonærene i Amazon og Apple

Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones vil åpne ned 0,4 prosent, at S&P 500 vil falle 0,7 prosent og at Nasdaq starter dagen med en nedgang på 1,0 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,88 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 7,4 prosent til 29,27.

Amazon - Apple

Denne uken har en tredjedel av av selskapene som inngår i S&P 500-indeksen levert sine tall for første kvartal. Roger Berntsen i Nordnet mener rapporteringen samlet sett har vært svak.

«Høye priser (inflasjonspress), forsyningsproblemer (mangel på semiconductors) og generell vekstsvikt er nøkkelord som har gått igjen i selskapenes kommunikasjon med markedet. Amazons tall kom inn på den svake siden, mens Apple overrasket positivt», skriver Berntsen i en oppdatering.

I fredagens førhandel faller Amazon-aksjen 8,6 prosent mens Apple-aksjen er ned 2,5 prosent.

Makro

Handelsbanken understreker at det blir viktig å følge med på nye lønns- og inflasjonstall fra USA som presenteres fredag.

«Kjernekonsumdeflatoren ser ut til å ha toppet ut, men på høye nivåer. Lønnstallene blir mer interessante, da de sier noe om prispresset fremover. Et bredt lønnspress vil fortsatt holde presset oppe mot Fed. Det er nå klart forventet at vi får en dobbelheving ved det kommende rentemøtet neste uke», skriver Handelsbanken i en rapport.