Børsfall i Europa

Uken starter i rødt på flere av de europeiske børsene. Den franske CAC 40-indeksen faller 2,0 prosent, den tyske DAX-indeksen er ned 1,0 prosent mens Stoxx 600 faller 1,3 prosent. London-børsen holder stengt.

Nye tall viser at innkjøpssjefenes forventningsindeks for eurosonen (Purchasing Managers' Index) for industrisektoren var endte på 55,5 poeng i april. Ifølge TDN Direkt var det ventet en indeks på 55,3 poeng. En indeks over 50 viser tiltagende aktivitetsnivå.

«Børsen i USA falt kraftig på fredag, etter store svingninger gjennom hele uken. Børsene i Asia har falt i dag tidlig, men såkalte futures på hovedindeksene i USA antyder at børsen der vil stige igjen i dag», skriver DNB Markets i en oppdatering mandag.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,94 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 11,8 prosent til 33,54.