Citis trading-desk bak "flash crash"

Citigroup sin trading-desk i London var bak "flash crashet" i Europa som sendte de europeiske børsene kraftig ned mandag morgen, melder Bloomberg.

Etter en times handel mandag formiddag snudde Oslo Børs kraftig ned, der hovedindeksen stupte 3,8 prosent på bare et par minutter til en nedgang på 4,7 prosent i løpet av dagen. En drøy halvtime senere hentet indeksen seg inn igjen, dog om lag 0,6 prosent lavere enn før «dippen».

300 mrd. euro forduftet

Det var ikke bare Oslo Børs som fikk et brått og uventet fall – flere av de store børsene i Europa falt også betydelig omtrent på samme tid, og i Sverige falt børsen i området 8 prosent – før også den hentet seg inn igjen i løpet av noen minutter.

Totalt sett var over 300 milliarder euro forduftet på et tidspunkt - tilsvarende 3.000 milliarder kroner. Dette tilsvarer nær en fjerdedel av oljefondet.

Tabben i Citi kan potensielt ha forårsaket finansielle og ryktemessige konsekvenser for selskapet. Nasdaq har sagt at de ikke vil kansellere noen av handlene som selskapet gjorde i de nordiske markedene.

Rykteflom bekreftet

Flere personer har på sosiale medier i etterkant av fallet trukket frem at Wall Street-kjempen Citigroup hadde et høyt salgsvolum da fallet skjedde, og spekulerte i om det er Citi som var synderen.

Finansavisen tok kontakt med porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Kapitalforvaltning, der han skrev på SMS: «Ryktes om en fat finger i Sverige,» skriver han, og presiserer at det da er snakk om en god, gammeldags tastefeil.

I tillegg skrev svenske Dagens Industri at ikke-navngitte kilder hadde sagt til avisen at Citigroup kan stå bak feilen, og at Nasdaq har begynt å finne ut av hva som har skjedd. Citi skal ha solgt en haug med europeiske aksjer for et milliardbeløp, som senket indeksene.