Tor A. Svelland går av som styremedlem i tørrlastrederiet Golden Ocean Group og i tankrederiet Frontline, fremgå det av en børsmelding mandag kveld. Svelland har sittet i styrene siden august i 2020.

I 2020 ble han hentet inn for å lede Fredriksens private administrasjonsselskap Seatankers Management. Litt under ett år etter at han startet der gikk han tilbake til jobben som adm. direktør og forvalter i hedgefondet Svelland Capital.

SFL Corp.-sjefen Ole B. Hjertaker og Steen Jakobsen, som fra før av sitter i styret i gassrederiet Golar LNG, er valgt som nye styremedlemmer i Frontline.



Svelland har 30 års erfaring fra råvare-, finans- og shippingmarkedene og har tidligere arbeidet i systemer som Trafigura i Genève og Goldman Sachs i London.