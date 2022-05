Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at både Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq starter dagen med en nedgang på 0,5 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,97 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,5 prosent til 32,57.

– Det er stadig flere gule lys som blinker, og det er mange bekymringspunkter for både verdensøkonomien og aksjemarkedet, sier analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities til Finansavisen.

I dag starter den amerikanske sentralbanken sitt møte og avslutter med en pressekonferanse onsdag kveld. Ifølge DNB Markets vil Fed høyst sannsynlig meddele at renten heves med 0,5 prosentpoeng samtidig som sentralbanken vil legge frem en plan for nedtrapping av balansen.

«Det mest spennende med Fed-møtet er antakelig pressekonferansen, der Powell nok en gang vil få mange spørsmål om hvordan han skal få inflasjonen ned. Markedet priser fullt inn 50 bp. i morgen, men begynner å snuse på 75 bp. i juni», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Roger Berntsen i Nordnet mener det ligger i kortene at veksten i verdensøkonomien vil bremse fremover som en følge av stigende priser og høyere renter.

Tirsdag slippes følgende makrotall i USA: