Elmera legger frem tall og varsler tilbakekjøp av aksjer

Elmera fikk et justert driftsresultat på 160 millioner kroner i første kvartal 2022, mot 215 millioner kroner i samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport torsdag. Elmera opplyste i en melding 6. april at selskapet ventet å rapportere et justert driftsresultat på 160-170 millioner kroner i første kvartal.

Resultat før skatt ble 110 millioner kroner (134) av justert nettoomsetning på 512 millioner kroner i kvartalet (534).

Tilbakekjøp

Elmera vil fra torsdag 5. mai starte på et aksjetilbakekjøpsprogram på maksimalt litt over 5,7 millioner egne aksjer, som tilsvarer 5,0 prosent av aksjekapitalen. Ellers fastholder selskapet at netto omsetning ventes i området 1.600-1.650 millioner i 2022 og 2023.



Selskapet venter videre fortsatt justert driftsresultat på 500-550 millioner i 2022 og 2023, tilsvarende en justert ebit-margin på 30-34 prosent. Det opplyses samtidig at det er ventet at 2022-driftsresultatet legger seg i den lave enden av intervallet.



Videre målsetter Elmera fortsatt driftsinvesteringer i området 65-70 millioner årlig, mens salgsprovisjon målsettes i området 180-200 millioner årlig.

Aksjen stiger 4,3 prosent.

TDN Direkt