Det går mot børsfall i New York etter onsdagens rally

Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones vil åpne ned 0,4 prosent, at S&P 500 vil falle 0,6 prosent og at Nasdaq starter dagen med en nedgang på 0,7 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,95 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 10,4 prosent til 26,22.

Onsdag kveld hevet den amerikanske sentralbanken styringsrenten med 50 basispunkter. Selv om sentralbanksjef Jerome Powell dro til med en dobbel renteoppgang, var det, og budskapet som fulgte, bedre enn mange fryktet.

«I forkant av gårsdagens beskjed var det altså priset en liten halesannsynlighet for en enda større heving, og ikke minst hadde markedet gått stadig lengre i å prise en 75 punkters heving ved det neste møtet i juni. Under pressekonferansen utelukket imidlertid Powell denne muligheten, og ser heller mot 50 punkters økninger ved de to neste rentemøtene», skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i en oppdatering fra Handelsbanken.

Nasdaq endte onsdagen med en oppgang på 3,2 prosent mens S&P 500 og Dow Jones gikk opp henholdsvis 3,0 prosent og 2,8 prosent.

Torsdag slippes følgende makrotall i USA: