Volatiliteten i markedet er skyhøy, sier analytiker Roger Berntsen i Nordnet til Finansavisen like etter at Oslo Børs åpnet fredag.

Hovedindeksen startet med et fall på hele 1,5 prosent før den etterhvert hentet seg noe inn. Det skjedde etter et kraftig fall på Wall Street torsdag kveld. De amerikanske børsene gjorde da u-sving fra den oppgangen man så etter det amerikanske rentemøtet onsdag kveld.

Der jekket Federal Reserve som ventet opp rentenivået med 0,5 prosentpoeng.

Amerikansk rentetall

Berntsen poengterer at inflasjon og renter preger markedene, og at ingen er i tvil om at rentene skal opp:

– Spørsmålet er om det blir resesjon eller ikke, sier han og forteller om et tall han nå følger nøye:

– Det er viktig å følge med på toåringen i disse dager, sier han med referanse til den ene amerikanske statsrenten.

Han forteller hva som utfoldet seg etter det amerikanske rentemøtet:

– Den korte enden av rentemarkedet reagerte umiddelbart ned og vi vet hvordan renten fungerer som tyngdekraften: Når renten går ned, går aksjemarkedet opp og motsatt.

Store forskjeller

Det er nå store sprik i utviklingen i ulike markeder og sektorer så langt i år. Mens Oslo Børs fortsatt er opp rundt 1,8 prosent er amerikanske S&P 500 ned 13 prosent. OMX-indeksen i Stockholm er ned hele 18 prosent siden nyttår.

Berntsen har nå et klart råd til investorer:

– Du skal bli litt mer grådig og tørre å være motsyklisk.