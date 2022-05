Det ble en knallrød dag på Wall Street mandag. Verst gikk det med Nasdaq som falt 4,3 prosent etterfulgt av S&P 500 og Dow Jones som gikk ned henholdsvis 3,2 prosent og 2,0 prosent.

Futures indikerer at det går mot en positiv start på New York-børsen tirsdag. Ifølge Marketswatch ligger det an til at Dow Jones vil åpne opp 0,6 prosent, at S&P 500 vil stige 0,7 prosent og at Nasdaq starter dagen med en oppgang på 1,0 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,02 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 12,0 prosent til 33.81.

Seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets mener børsuroen vi har sett de siste dagene kan knyttes til frykten for at en kraftig renteoppgang vil bremse økonomien, spesielt i USA.

«Pessimismen i USA ser ut til å skyldes at mange nå innser at den såkalte Fed-puten er kaputt. Siden Fed primært sikter mot å få den høye inflasjonen ned, kan ikke sentralbanken samtidig hjelpe finansmarkedene hver gang det butter imot. Snarere trenger Fed hjelp fra finansmarkedet til å kjøle ned økonomien», skriver Magnussen i en rapport.